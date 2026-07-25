Versión Impresa, 25 Julio de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Reabren frontera en Sonora el 24 de agosto Delitos de alto impacto a la baja en 9 % Se consolida como polo logístico
Abren diálogo con comunicadores Primer ingreso a licenciaturas Hiroshima hoy Termina el 8 de agosto
Se reactiva entrada de ganado mexicano a EU; medida, ejemplo de diálogo: CSP
Plan anticrimen tira 50% homicidios en Morelos
Llega a Puerto Progreso inversión por 12,500 mdp para ampliar y modernizar
Rosa Icela se reunirá con familia de periodista asesinado en Oaxaca
UNAM continúa revisión de exámenes tras polémica y suspende inscripciones
Hiroshima y el significado de la palabra hibakujumoku
Y ahora, llegan los centroamericanos; México encabeza inauguración
méxico
- Plan anticrimen tira 50% homicidios en Morelos
- Rosa Icela se reunirá con familia de periodista asesinado en Oaxaca
- UNAM continúa revisión de exámenes tras polémica y suspende inscripciones
- Se reactiva entrada de ganado mexicano a EU; medida, ejemplo de diálogo: CSP
- Destapan nexo criminal del munícipe asesinado
- “Mejora va lenta, pero se están dando resultados”
- Baja el temor al delito; 60% se siente inseguro
- Llega a Puerto Progreso inversión por 12,500 mdp para ampliar y modernizar
- México, sin cambios tras renovación de aranceles
- Suspenden a juez por anomalías en el caso Wallace
- “No se vaya a quemar”, revira Presidenta a Fox
- Extorsiones pegan a uno de cada 7 hogares en el país
- Más de 90 militares egresan de Escuela Superior de Guerra
- Exgobernadores de AN cierran filas con Ruffo
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