Versión Impresa, 05 de Septiembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Estado suma 18 casos en primera mitad de 2026 Seguridad en el estado Anuncia más obras carreteras Encuentro inédito
Reconoce que aventó el arma a una barranca
Luz de agosto
En Veracruz, con más violencia política, muere diputado por disparo de arma
Destacan baja de 80.5% de homicidios en SLP
Menchaca resalta a Hidalgo en primer lugar de crecimiento
Arropa plana mayor del PRI al panista Vicente Fox
Multihomicida: “Aventé el arma a una barranca”
Luz de agosto
méxico
- Reporta baja de homicidios, aun con la ola de violencia
- Hallan muerto al interior de su auto a diputado federal de Morena
- En Veracruz, con más violencia política, muere diputado por disparo de arma
- Arropa plana mayor del PRI al panista Vicente Fox
- Derriba EU 300 drones de criminales en la frontera
- Sheinbaum continúa con la rendición de cuentas
- Destacan baja de 80.5% de homicidios en SLP
- Estiman en auto-bomba 200 kilos de explosivos
- Un personaje mediático y envuelto en polémica
- Demandan esclarecer el deceso del legislador
- Indagan huevo por salmonela en Hospital General
- Américo Villarreal inicia gira dentro de Tamaulipas
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