Versión Impresa, 14 de Septiembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Arrancan conmemoraciones patrias Apoya obras en Hidalgo Es principal delito en 27 estados Inversión en patrullas es menor
Es su segundo trofeo de Grand Slam Cifra se mantiene en 6.3% del PIB
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CSP: Bienestar es la palabra que define a 4T
Delito de fraude desplaza al robo callejero en incidencia
Suben en la V. Carranza gasto en fiestas; va más que a renta de patrullas
Zverev ahora gana el US Open y redondea su mejor temporada
Pensiones representan $2.4 billones y elevan presión a presupuesto
méxico
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