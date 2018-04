Barcelona, eliminado de Champions; la Roma consigue la remontada

La Roma consiguió la hazaña que parecía imposible al remontar la desventaja de tres goles que tenía frente al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League.

El equipo de la capital italiana llegó al Estadio Olímpico de Roma luego de perder 4-1 en el Camp Nou de Barcelona, un marcador que parecía definitivo.

Apenas al minuto 5, Edzin Dzeko comenzó la remontada para La Loba tras dejar atrás a Jordi Alba y Umtiti para después vencer a Marc André Ter Stegen.

La Roma mantuvo la presión sobre la portería del equipo visitante, sin embargo, el marcador se mantuvo 1-0 hasta el final del primer tiempo.

Ya para la segunda parte, un penal cometido por Piqué le dio la oportunidad a Rossi de acortar la distancia.

El partido continúo con la presión de la Roma, que al fin vio coronado su esfuerzo con el gol del defensor Kōnstantinos Manōlas al 81 que por fin volcó al Barcelona al ataque, pero ya no le alcanzó el tiempo a los catalanes y quedaron eliminados.

Aunque el marcador global fue de 4-4, el gol de visitante marcado por Dzeko en Barcelona determinó el pase de los italianos.

De este modo, el Barcelona quedó eliminado por tercera ocasión consecutiva en cuartos de final y la Roma se metió a semifinales por primera vez en 34 años.

Roma = semi-finalists for first time since 1983/84 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/6NVzXSvnWa

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 de abril de 2018