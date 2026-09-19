Versión Impresa, 19 de Septiembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
NL Y QRoo entran al Simulacro Nacional Delitos de alto impacto caen 43% Procesan a implicado en caso Tacoronte
Plan de García Harfuch 89% de casos, de autoridades rusas El sueño de Quito
A nueve años del 19-S hay pendientes de entregar 1,585 viviendas
Guanajuato reduce 75% sus homicidios dolosos en 18 meses
Cae otro feminicida; familia de Claudia llega para repatriar restos
Gabinete reforzará seguridad en Sinaloa
ONU revela abuso sexual en guerra con Ucrania; de fuerzas rusas, 89%
El sueño de Quito
méxico
- “Las condiciones en los centros de trabajo son las mismas desde 1985”
- A nueve años del 19-S hay pendientes de entregar 1,585 viviendas
- Guanajuato reduce 75% sus homicidios dolosos en 18 meses
- CSP confirma encuentro con Maru Campos
- Nadie puede decidir por México, dice Presidenta
- NL y QRoo entran en mapa de riesgo
- Puebla se pone a prueba con la alerta más corta en simulacro
- Está en retiro y su labor es honoraria, aclara la Semar
- Almirante Ojeda Durán es asesor en la Marina
- Bloqueo a la GN deja 5 lesionados, 2 son civiles
- Oposición pide rediseñar la estrategia en Morelos
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