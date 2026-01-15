Versión Impresa, 15 Enero 2026

PRIMERA PLANA
Iniciativa en la materia, en febrero Gobierno eleva meta sexenal a 1.8 millones
Presidenta destaca fortalezas del T-MEC Dijo Evelyn Parra que demarcación era “animalista” Firman acuerdo CFE y Gobierno estatal Se redefine el vínculo bilateral
PT y Verde, ganones con el reparto de pluris, cuestionan reforma electoral
Programa de vivienda beneficia a 8 millones de familias
Defienden ventajas y continuidad del T-MEC
Mercado de Mixhuca aún vende animales... pese a prohibición
Van por cobertura total de electricidad e Internet en Michoacán
Trump habla con Delcy Rodríguez: “es fantástica”
méxico
- Diabetes afecta a uno de cada cinco adultos, alertan expertos
- Estudio alerta ciclos de alza de dengue cada cinco años
- Cae líder de robo a transportistas en la México-Querétaro
- CSP pide negociar con aliados y avanzar plan
- TEPJF valida prórrogas de Morena
- Acusan en propuesta de la 4T una “ley Maduro”
- Destacan avances tras relevo en FGR
- Tema de narcopolíticos nunca se ha tocado con Trump, dice Sheinbaum
- Segob y ONU acuerdan fortalecer los derechos
- Demócratas impulsan iniciativa para impedir “guerra” con México
ciudad
estados
mundo