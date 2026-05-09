Versión Impresa, 09 de Mayo 2026

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Por: La Razón Online
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No es decisión definitiva: Sheinbaum Pide pruebas en el caso Rocha Dice que fue “expulsada” Más de 22.7 millones de puestos Pasa de 1,236 a 4,924 en una década Ya no me quiere el viejo, pues
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“No queremos injerencia de EU, pero mantenemos buena relación”: Presidenta
Ayuso adelanta fin de gira por México entre cruce de acusaciones
Registra IMSS récord de 22.7 millones de empleos
Crece aquí 20 veces cifra de migrantes desaparecidos
Ya no me quiere el viejo, pues
méxico
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