Versión Impresa, 12 de Agosto 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Reporte mensual de incidencia delictiva Acusa al ahijado de El Jardinero Adquiere 3 propiedades por casi 9 mdp Aumentan los registros de tentativas
Rescate entre ruinas Fallece a los 72 años
Disminuyen 51% homicidios con CSP; cifra más baja que con EPN y AMLO
Va EU contra 4 del CJNG; negociaban en Europa comprar armas de guerra
Gobernadora de Colima compra propiedades por 9 mdp en 3 años
Bajan feminicidios 42% en CDMX; reportan alza de casos de tentativa
Más de 250 muertos; no termina Colombia de calcular daños
Muere el poeta, ensayista y narrador Vicente Quirarte
méxico
- Suman 63 mil detenidos; labor “no está terminada”
- Disminuyen 51% homicidios con CSP; cifra más baja que con EPN y AMLO
- Va EU contra 4 del CJNG; negociaban en Europa comprar armas de guerra
- México gestiona el retorno de equipo de futbol infantil
- Caen 12 ligados al cobro de cuotas a empresarios
- Cae 20.8% la violencia letal; rezagos siguen
- Gobierno prevé reducir 37% robo a transportistas
- Participan 500 mil en jornadas preventivas
- Gobierno prevé construir seis cárceles más
- SSPC se fortalece contra el crimen, con inteligencia
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