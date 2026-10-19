Versión Impresa, 19 Octubre de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Segunda movilización masiva por el agua “Me canso ganso”, dice Rumbo a comicios de 2027 “Hubo un exceso de confianza” Veracruz concentra los mayores daños Disturbios dejan miles de detenidos
Violentos vandalizan en nueva marcha en Jalisco; contingente pacífico se aparta
Claudia: Vamos a modernizar el sistema de salud
Regateo de fondos hunde a 7 OPLE rumbo a elecciones
Advierten lento avance contra barrenador; suben casos en 10%
Frente frío daña en 4 estados; huracán Trudy en 2 más
Culpa Macron a extrema izquierda por disturbios
méxico
- Advierten lento avance contra barrenador; suben casos en 10%
- Dieta nutritiva, aún lejos para millones
- Sequía y huracanes amenazan la seguridad alimentaria de México
- Jalisco y Colima resienten últimos efectos de Trudy
- Regateo de fondos hunde a 7 OPLE rumbo a elecciones
- Matan a aspirante de Morena a la alcaldía de Cuajinicuilapa
- Documentan lesiones tras protesta del 11 de octubre
- Juez amplía plazo en audiencia del exfiscal Jáuregui al próximo jueves
- Claudia: Vamos a modernizar el sistema de salud
- Deben comprobar los cargos: penalista
- Frente frío daña en 4 estados; huracán Trudy en 2 más
- Violentos vandalizan en nueva marcha en Jalisco; contingente pacífico se aparta
- Muere otro paisano bajo custodia del ICE; ya suman 18
ciudad
negocios
mundo
cultura
deportes
version impresa