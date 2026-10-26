Versión Impresa, 26 Octubre de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Presenta hoy renuncia Gira por Michoacán Encuesta de seguridad de Inegi
Da ONU-Hábitat reconocimiento
Alertan por riesgos De líder sindical a jefe de Estado
Cae Taddei cercada por señalamientos sobre conflictos de interés en el INE
Va reapertura de hospital tras 14 años de abandono: Claudia
Contrario al país, baja percepción de seguridad en Hermosillo y Nogales
Brugada entrega la Utopía 10 en GAM; la reconoce la ONU
Mercado negro que mueve 170 millones de medicinas oferta ya Ozempic y otros
Lula da Silva gana en Brasil y frena avance de derecha
méxico
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- Sustituir a la consejera tomará cinco semanas
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- Contratos de Oples con empresas investigadas suman mil 767 mdp
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