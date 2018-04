Anuncia WTTC a líderes del turismo mundial sustentable

El WTTC dio a conocer a los líderes del turismo sustentable durante la ceremonia de los Tourism for Tomorrow Awards 2018.

Los premios, presentados durante una ceremonia especial en el marco de la décima octava Cumbre Mundial del WTTC en Buenos Aires, Argentina, celebraron todas las iniciativas turísticas que buscan transformar el mundo.

Los ganadores de los premios de esta edición 2018 son reconocidos por sus prácticas de negocios, las cuales se caracterizan por sus altos estándares de calidad y el equilibrio entre las necesidades de la “gente, el planeta y los ingresos” en nuestro sector.

Los ganadores de este año son líderes en la industria que promueven el crecimiento inclusivo y el trabajo con miras a un futuro de gran conciencia ecológica, como resultado directo de sus contribuciones proactivas al desarrollo sustentable y a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU (Sustainable Development Goals-SDGs).

Los ganadores del premio Tourism for Tomorrow 2018 son:

Community Award – Global Himalayan Expedition , India

, India Destination Award – Thompson Okanagan Tourism Association, British Colombia , Canada

, Canada Environment Award – Airport Authority Hong Kong , Hong Kong

, Hong Kong Innovation Award – Virgin Atlantic , UK

, UK People Award – Cayuga Collection of Sustainable Luxury Hotels and Lodges, Costa Rica

Los premios son evaluados por un panel de expertos independientes, conducido por Graham Miller, decano ejecutivo de la Facutly of Arts and Social Sciences de la Universidad de Surrey.

Académicos, líderes empresariales, y representantes de gobiernos y ONGs trabajaron arduamente para escoger a cinco ganadores.

En un comunicado se informó que ser juez para los Tourism for Tomorrow Awards no es una tarea que pueda tomarse a la ligera, ya que es un proceso riguroso en tres etapas que incluye una evaluación completa de todas las aplicaciones, seguido de una evaluación en sitio de las finalistas y sus iniciativas.

El ganador en cada categoría se determinó gracias al comité de selección de ganadores que es presidido por Fiona Jeffery OBE, presidenta de Tourism for Tomorrow Awards, y está compuesto por: Sandra Howard Taylor, viceministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia; John Spengler, director del Centre for Health and the Global Environment de la Harvard School of Public Health; y Darrell Wade, Cofundador y CEO de Intrepid Group.

ANATO Nacional y sus Agencias de Viajes felicitan a @ParqueArvi por estar entre los finalistas de los premios Tourism for Tomorrow Awards 2018 #T4TAwards que se llevan a cabo en el marco de la 18ª Cumbre Mundial del @WTTC en Buenos Aires, Argentina @PaulaCortesC 👏🏻🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/EaM17qXG1Y — ANATO Nacional (@AnatoNacional) 19 de abril de 2018



Al respecto, Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC, comentó:

“Este año los finalistas de los Tourism for Tomorrow Awards dieron pruebas de lo diverso e integral que es el compromiso de nuestro sector con el desarrollo sustentable. Las categorías del premio se diseñaron para demostrar que cualquier actor en la industria del viaje y el turismo juega un papel importante para conducir al sector hacia un futuro más responsable, ya sea a través de la capacitación de personas que provienen de entornos desfavorecidos, de la protección de humedales vitales, del ecoturismo o de la operación del aeropuerto más ecológico del mundo. Los felicito a todos por sus logros y su liderazgo”.

“Los ganadores de este año demostraron no sólo que el turismo puede ser sustentable, sino que también puede proveer beneficios tangibles para los destinos, las comunidades locales y los viajeros. Esperamos que los ganadores motiven al sector del viaje y el turismo para que éste forme parte de un mundo más sustentable”, putualizó.

Fiona Jeffery, OBE, presidenta del WTTC Tourism for Tomorrow Awards, afirmó que “el papel de los Tourism for Tomorrow Awards es el de exponer algunos de los ejemplos más sobresalientes de la práctica del turismo sustentable en el mundo, así como inspirar y motivar a nuestra industria a ser el cambio que queremos ver y experimentar.

“Los finalistas y los ganadores de Tourism for Tomorrow 2018 demuestran cada uno una visión, un liderazgo y un compromiso a largo plazo para asegurar que nuestra industria se enfoque en la creación de mejores lugares que la gente pueda habitar y que los viajeros puedan visitar. Sin embargo, este año hemos visto una mayor colaboración intersectorial y un reconocimiento de que sí pueden y deben darse pasos para evaluar los impactos del turismo con mayor efectividad, lo cual es un progreso alentador”.

Jeff Rutledge, CEO de AIG Travel, que es el patrocinador titular de los premios, dijo lo siguiente:

“Desde la operación del aeropuerto más ecológico del mundo al establecimiento del primer parque acuático en África, este año los finalistas del Tourism for Tomorrow son un grupo muy diverso de agentes de cambio provenientes de todo el orbe. Los ganadores de esta edición 2018 demuestran que, sin importar el tamaño del propósito, todas las empresas del sector del viaje y el turismo pueden hacer de la sustentabilidad una prioridad y volverse parte de nuestro viaje colectivo hacia un futuro más ecológico”.

Lista completa de ganadores y finalistas:

Community Award

Ganador – Global Himalayan Expedition , India

, India Finalista – &Beyond, South Africa

South Africa Finalista – Sustainable Development Institute Mamirauá, Brazil

Destination Award

Ganador – Thompson Okanagan Tourism Association , British Colombia

, British Colombia Finalista – Riverwind Foundation , Jackson Hole, Wyoming, USA

, Jackson Hole, Wyoming, USA Finalista – Corporación Parque Arví, Colombia

Environment Award

Ganador – Airport Authority Hong Kong , Hong Kong

, Hong Kong Fianlista – Chumbe Island Coral Park , Tanzania

, Tanzania Finalista – Melia Hotels International, Spain

