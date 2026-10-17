Versión Impresa, 17 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Celebra Gobierno diálogo bilateral Supervisa obras del sector salud en QRoo Cartera de proyectos supera 400 mmdd De manera temporal Cifra mortal del cáncer de mama no cede Inicia Festival Internacional de Cine de Morelia Anne Carson y la libertad de decir cosas distintas
EU abre la puerta a más vuelos desde AIFA y AICM tras quitar restricciones
Sheinbaum supervisa obras hospitalarias en Q. Roo
Libre de aranceles, 80% del intercambio con EU
Suspenden exportación de ganado; temen fiebre aftosa
Sin mastografía, 54% de mexicanas de 50 años o más
El FICM arranca con los Cuarón
Anne Carson y la libertad de decir cosas distintas
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