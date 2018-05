No habrá gasolinazos durante mi sexenio, asegura AMLO

El candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia“, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), inició su recorrido del día de hoy en el municipio de Jilotepec, en el Estado de México, en el que estuvo al frente de un mitin donde expuso algunas de sus propuestas de campaña.

En el acto, López Obrador, puntualizó que en que caso de que él gane las próximas elecciones, no aumentará los impuestos durante su sexenio, no va a aumentar el IVA, tampoco aumentará el impuesto sobre la renta ni la deuda pública, y no habrá gasolinazos.

El candidato por la coalición Juntos Haremos Historia señaló que se va a llevar cambio un cambio de manera pacífica, sin violencia, el cual será de manera profunda porque se va a arrancar de raíz el régimen corrupto y de privilegios, que es el principal problema de nuestro país.

“Tengan confianza, no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo” Andrés Manuel López Obrador Candidato a la Presidencia por la Coalición Juntos Haremos Historia

“Vamos a bajar los sueldos de los de arriba, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicios del gobierno, y va a aumentar el salario de los trabajadores y va aumentar el jornal para los campesinos. Va a haber justicia laboral”, acotó el candidato.

ntb