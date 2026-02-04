Versión Impresa, 04 Febrero de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Problema pendiente de resolver Logran acuerdo técnico ante situación de sequía Señala a Antonio Jiménez Gutiérrez
Es su primer caída en 12 años Prevén inyección de 2% del PIB a obras
Cumbre tras meses de choques
Detectan tráfico de armas de alto poder de EU a México vía jóvenes y familias
México y EU pactan pagos fijos mínimos anuales de agua
Gobierno de Layda culpa de fractura a jefe guinda del Congreso campechano
Remesas caen por primera vez en 12 años; bajan 4.6%
Anuncia CSP inversión de 722 mmdp con la IP
Pasan Trump y Petro del choque al “I love Colombia” en 2 horas
méxico
- Anuncia CSP inversión de 722 mmdp con la IP
- México y EU pactan pagos fijos mínimos anuales de agua
- Detectan tráfico de armas de alto poder de EU a México vía jóvenes y familias
- Presidenta llama a la serenidad
- Disparan contra alcaldesa; resulta ilesa; su chofer, no
- Cae ligado al ataque a diputados en Culiacán
- Trump ve en guerra contra México “victoria legendaria”
- Niega CSP investigación contra el senador guinda
- Vinculados a terrorismo, 5 de 37 entregados a EU
- Frente Amplio Democrático va contra reforma “sin consenso”
- Andrea Chávez va a ser gobernadora, dice Adán
ciudad
estados
negocios
mundo
cultura
deportes
entretenimiento