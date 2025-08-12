Versión Impresa, 12 Agosto 2025

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- Aduanas recaudan 150 mil mdp más
- Piden impulsar políticas con enfoque de género
- “No hay marcha atrás en apoyo a las mujeres”
- Expertos estiman que 40% de jóvenes padece depresión
- Senadora suplente de Morena indigna: trata de burlar alcoholímetro
- Capturas de migrantes en frontera con EU caen 89%
- Contra migrantes en EU, 500 casos de violación a DH y 41 de abuso sexual
- Hay 81 paisanos detenidos en Alcatraz de Caimanes
- Descarta CSP fractura en la 4T por reforma
estados
cultura
desfile