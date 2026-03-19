Versión Impresa, 19 de Marzo 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Ilícito en expansión Celebran 88 años de la Expropiación Petrolera
Senadores fijan posturas encontradas Extiende movilizaciones en 5 estados
Arranca antesala de revisión del T-MEC México y EU pactan reforzar cooperación en seguridad Crisis medioambiental
Puntean municipios de Tabasco, Veracruz y Chiapas en alzas de narcomenudeo
Sheinbaum: Soberanía, con más producción de gas y renovables
Revocación dentro del Plan B inquieta a los aliados de la 4T
CNTE retoma calles y amagos contra el Mundial
Ebrard en 1.a ronda de T-MEC: venimos bien equipados
México y EU pactan reforzar cooperación en seguridad
México, de los mayores generadores de basura electrónica
méxico
- Oposición acusa intento de promoverse en elecciones
- México y EU pactan reforzar cooperación en seguridad
- Cae aquí ligado al magnicidio en Ecuador
- Revocación anticipada no es para influir voto: Presidenta
- CSP invita al rey Felipe VI a que asista al Mundial
- CNTE retoma calles y amagos contra el Mundial
- Sheinbaum: Soberanía, con más producción de gas y renovables
- El Verde respalda a CSP; “no requiere revocación”
- Revocación dentro del Plan B inquieta a los aliados de la 4T
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