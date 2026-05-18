Versión Impresa, 18 Mayo de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Suben hasta 30% los de gastos médicos Rechaza acusaciones Inaugura hospital en Mérida CIDH exhibe rezagos de justicia
Acude a foro en Azerbaiyán Enfrenta al Cruz Azul
Seguros aumentan pólizas y acusan a la “inflación médica”; elevan desconfianza
Niega Inzunza contacto con EU para entregarse
Aquí no mandan intereses extranjeros: Sheinbaum
CIDH también dejó alerta por impunidad casi total en el país
Brugada propone en foro global “revolución de los cuidados”
Pumas vuelve a una final tras 5 años… y en la femenil, las Águilas se coronan
méxico
- Aquí no mandan intereses extranjeros: Sheinbaum
- Niega Inzunza contacto con EU para entregarse
- CIDH también dejó alerta por impunidad casi total en el país
- Sheinbaum defiende a 4T de presión foránea
- Federales incautan 5 laboratorios de narcos en 3 estados del país
- Entrega de Mérida estrecha el cerco en el caso Sinaloa
- SCJN pacta con empresarios por la certeza jurídica
- CNTE anuncia huelga nacional el 1 de junio
- Registro voluntario de género aún depende de la ley de cada estado
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