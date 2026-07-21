Versión Impresa, 21 Julio de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Ocaso del capo más poderoso del CDS Buscan proteger el desarrollo infantil Acusa discriminación a mercancías Contrasentido en el sistema de justicia Buscan retorno de animales Abiertas las vías de negociación
Condenan a El Mayo a cárcel de por vida entre mea culpa y amagos de la DEA
Presidenta anuncia foros para crear propuesta de regulación del uso de IA
EU impone arancel de 50% a Canadá; hoy ronda de T-MEC aquí
Crecen delitos en BCS y... encarcelamientos se mantienen bajos
Acusan irrupción en Refugio Franciscano; señalan a fundación
Día 10 de ataques de EU a Irán; “pagará por muerte de soldados”
méxico
- Condenan a El Mayo a cárcel de por vida entre mea culpa y amagos de la DEA
- Tamaulipas fortalece proyectos estratégicos con la Federación
- El exgobernador es un preso político: PAN
- Presidenta anuncia foros para crear propuesta de regulación del uso de IA
- CSP: Operan 250 agentes extranjeros en el país
- Para modernizar riego en Morelos inyectan 200 mdp
- Condena de Zambada “es apenas el comienzo”
- Oficialismo y oposición apoyan viaje diplomático
ciudad
estados
negocios
mundo
deportes