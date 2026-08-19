Versión Impresa, 19 de Agosto 2026

PRIMERA PLANA
méxico
- No más menciones de periodistas: Sheinbaum
- Claudia: Retiro de VISAS no amerita indagatorias; es asunto de EU y cada persona
- La Marina neutraliza más de 300 explosivos improvisados
- Harfuch presume el plan anticrimen de CSP a la DEA
- Harfuch presume plan anticrimen de CSP a DEA; “Es un socio de confianza”: Agencia
- PRI cuestiona a fiscalía por no averiguar a Andy
- Morena acusa “injerencia” en retiro de visas
- Bajan choques con civiles armados
- Sector salud supera 100 millones de consultas
- En secreto, Trump lleva a mexicanos a Centroamérica
- Debuta con bronca en el INE Gutiérrez Mancilla
- INE avala presupuesto de 47 mmdp para 2027
estados