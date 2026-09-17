Versión Impresa, 17 de Septiembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
216 años del inicio de la lucha de Independencia Muestran vehículos blindados Dominan arte y tierra Exige ir contra funcionarios ligados
Identifican a posible culpable Invasión de predios, un riesgo
Ya supera los 6 dólares por galón
México no se doblega, no se arrodilla y nunca se vende: CSP en desfile militar
Innovación con drones, robots y fuerte presencia femenina en parada militar
Debutan tecnología y blindados en evento
Reconoce Trump gestión de Sheinbaum; pide arrestar a narcofuncionarios
Ordenan capturar a feminicida de alumna española; siguen rastro
Iztapalapa, con más inmuebles en riesgo de colapso
Presiona guerra con Irán precio del diésel en EU; sube 68%
méxico
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