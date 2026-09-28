Versión Impresa, 28 Septiembre de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Mensaje en el Zócalo Crece indignación por violencia En 5 años aumentan por becas; bajan remesas 32 años de servicios en el Edomex CDMX, mayor incremento Brandon McNulty se corona
CSP: No dictan futuro ni potencias ni élites; rendir cuentas es obedecer al pueblo
Crece la indignación en Morelos; matan a otros dos alumnos
Ingreso ajeno al empleo: en 5 años aumenta por becas; baja por remesas
Relámpagos suman 32 años: vigilan, rescatan, combaten incendios…
Sube salario, pero una vivienda cuesta trabajar 17% más que en 2019
El mexicano Isaac del Toro, en el top 5 del ciclismo mundial
méxico
- CSP: No dictan futuro ni potencias ni élites; rendir cuentas es obedecer al pueblo
- Ingreso ajeno al empleo: en 5 años aumenta por becas; baja por remesas
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