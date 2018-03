Alejandra Barrales, a favor de consulta ciudadana sobre parquímetros

La aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Frente, Alejandra Barrales, se pronunció a favor de realizar una consulta ciudadana con relación de los parquímetros.

“Creo que vale la pena tomar en cuenta la opinión de los vecinos, pues son quienes tendrán el impacto de ese tipo de medidas” Expresó la candidata a la jefatura CDMX

En una reunión con medios de comunicación, Barrales indicó que Ciudad de México requiere un liderazgo con fuerza y autonomía y ella lo representa.

Por lo cual, en caso de ganar en los próximos comicios electorales desarrollará un Plan Maestro para la capital.

“Nunca he estado en la banca, a lo largo de mi trayectoria nunca he estado en años sabáticos, siempre he trabajado por la ciudad”, dijo.

Recordó que ha sido cuatro veces legisladora por la Ciudad de México, así como líder del PRD a nivel local y nacional y secretaria en temas como turismo, educación y desarrollo social.

En el tema del candidato presidencial, Ricardo Anaya, refrendó su solidaridad y se manifestó a favor de que el Gobierno federal saque las manos del proceso electoral.

Lo que marca la diferencia entre Anaya y el proyecto de Morena, agregó, es el “pacto de impunidad” que Andrés Manuel López Obrador anunció y que coloca al candidato del Frente como el verdadero adversario del gobierno de Peña Nieto.