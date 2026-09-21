Versión Impresa, 21 de Septiembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Cruje alianza en entidades rumbo a 2027
Adelanta acciones de Sader, CFE, SEP y SHCP Justifican erogación para fortalecer tejido social Bajan 653 mdp partida de dependencias Participa en Foro Urbano Washington y rebeldes mantienen contactos
El PT pinta raya a procesos de Morena y valora ir al margen de 4T en 4 estados
Anuncia CSP apoyo directo de su gabinete a Sinaloa a partir de la próxima semana
Gasta Veracruz 17 mdp en conciertos, mientras universidades padecen
Prevén a Buen Gobierno +56 mdp; a gasto global anticorrupción -653 mdp
Elogian en NY programas de Brugada; se suma a eje por vivienda asequible
Se prepara Medio Oriente para nueva escalada bélica
méxico
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