Versión Impresa, 16 de Abril 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Presenta gobierno comité científico Encabeza lista de paisanos detenidos, con 681 Hay más de 12 mil puntos de venta No se confíen, Morena tiene fuerza, dice
Rastreo en humedales de Tláhuac Cierre naval eleva presión Proyecto polémico
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Conroe, en Texas, epicentro de discriminación contra los migrantes mexicanos
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Ven en Morena golpe a alianza; somos aliados, no sometidos: PVEM
En Tláhuac hallan cerca de 1,000 fragmentos de restos óseos
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méxico
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