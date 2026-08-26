Versión Impresa, 26 de Agosto 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Congreso la designa interina Entrarán en operación en 2027 Expertos alertan por “derrotas anticipadas” Delitos de alto impacto Reconoce Tabe la obra Casi 50 mil detenciones
Asume Domínguez y dice que va por paz en Sinaloa; a revisión, gabinete de Rocha
Anuncia CSP creación de más de 12 mil 700 consultorios
Guinda define: Bayardo a Colima, Gutiérrez a Campeche y Ruvalcaba a Aguascalientes
Crece en Querétaro con Kuri desaparición 128% y feminicidio, 55%
En la Miguel Hidalgo Brugada abre octava Utopía en este año
ICE arresta a casi 50 mil en julio, la cifra más alta desde el regreso de Trump
méxico
- Asume Domínguez y dice que va por paz en Sinaloa; a revisión, gabinete de Rocha
- …Y aplica sobre Inzunza la misma opinión que Rocha
- Presidenta da su apoyo a la nueva gobernadora
- Guinda define: Bayardo a Colima, Gutiérrez a Campeche y Ruvalcaba a Aguascalientes
- Anuncia CSP creación de más de 12 mil 700 consultorios
- México descarta riesgo inminente en Mexicali
- Morena respalda a Domínguez y apartará a quien manche a la 4T
- Riesgo país de México baja en este Gobierno
- Activista y legisladora con una carrera propia
- Prevé rector admitir a 60% de aspirantes a la UNAM
- Atiende Rosa Icela a los desplazados de Guerrero
- Oposición cuestiona relevo en Sinaloa
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