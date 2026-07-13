Versión Impresa, 13 Julio de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Reclaman justicia para Lorenzo Salgado Destaca diálogo con EU Nerviosismo interno impacta Supera casos Odebrecht y Segalmex Buscan cerrar el año con 12
Registra 5 casos durante 2026
Acusan al FBI de ocultar pruebas en caso del mexicano asesinado por el ICE
Va a mercado de EU azúcar mexicana: CSP
Aranceles e inversión fija baja impactan a vehículos pesados
Estiman desfalcos por huachicol fiscal en 700 mil mdp
Inaugura Brugada la Utopía Acatitla
Venustiano Carranza, en top 5 de alcaldías con más feminicidios
méxico
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