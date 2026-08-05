Versión Impresa, 05 de Agosto 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Revela Universidad fechas y sedes de examen Expuestos, más de 350 Amplía responsabilidades Federación promueve máxima transparencia Aún es legal, recalca Dos operaban en territorio potosino
Acuden a juzgados por amparos contra prueba de la UNAM; aún no los obtienen
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Desmantelan 4 centros de huachicol en 3 estados
méxico
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