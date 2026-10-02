Versión Impresa, 02 de Octubre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Hay una docente muerta y heridos Investigaciones pendientes llegan a 2.9 millones Reúne a FA en su “corazón estratégico” Defiende legislación Janecarlo Lozano presenta resultados
Pide unidad Ícono de Atenas
Conmociona ataque de 2 exalumnos en escuela de Coahuila; advierten imitación
En fiscalías, más gasto, menos investigaciones... y rezago aumenta 10.4%
Destaca Trevilla planes estratégicos de la Sedena rumbo al 2050
Claudia defiende la Ley Antimemes; no se sanciona sátira, afirma
En GAM, histórica baja de delitos de alto impacto
Villarreal: recuperamos rumbo de Tamaulipas y sus instituciones
Restauración del Partenón abre puerta a devolución de obras
méxico
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