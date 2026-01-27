Versión Impresa, 27 Enero de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
Tensión por ejecuciones de estadounidenses Sistema ayuda a corregir distorsiones, aseguran Reafirma austeridad responsable en el máximo tribunal Demarcación dio 97 mdp a Grupo Moer Designan a Lucero Ibarra directora interina Promueven semilleros deportivos
Trump saca a polémico jefe del ICE de Minnesota para contener crisis
“Pluris evitan que millones de votos pierdan valor”
Hugo Aguilar aclara que compra de vehículos no contradice austeridad: “Fue por seguridad”
La Cuauhtémoc defiende contratos; Contraloría de CDMX abrirá expediente
Cesan del CIDE a Romero Tellaeche; se aferra a dirección
Gobierno de México presenta 74 mundialitos y copas
- PRI pide informe sobre sistema de búsqueda
- Piedra señala reducción en violaciones a los DH
- Grupo Salinas pagará adeudo al SAT
- PRD busca su resurgimiento desde estados
- CSP niega operativo con el FBI en México
- Megatormenta afecta a migrantes mexicanos
- Impugnan envío de criminales a EU
- Llaman a regular cirugías estéticas en los menores
- Vicealmirante pide ayuda a CSP en caso de huachicol
- Aumenta 0.9 puntos porcentuales la informalidad durante diciembre
- Anticipa BofA estancamiento del PIB
- Pese a incertidumbre, T-MEC va a continuar
- ... Y la boletera rechaza nexo con revendedores
- Profeco abre investigación en contra de Ticketmaster
- Peso rompe ciclo alcista y baja 0.02%
- Extorsión aumenta 78.1% en 10 años, asegura Coparmex
- Reportan freno de envío de petróleo de Pemex a Cuba
