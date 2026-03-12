Versión Impresa, 12 Marzo de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Acusaciones de traición... y llamados a la unidad Participa 96% de estaciones Recibió millones con empresa creada en fast track Transporte en la terminal aérea Respuesta internacional ante conflicto Histórico avistamiento
Revientan PVEM y PT reforma electoral en San Lázaro; activa Morena el Plan B
Renueva CSP acuerdo con gasolineros; Magna se queda en 23.99
Blanco dio a gerente de empresa que cuida UAEM jugoso contrato
Va GN contra taxis de app tras bloqueo en AICM
Ante crisis liberan 400 millones de barriles de crudo
Primera ballena azul albina vista en México
