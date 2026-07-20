Versión Impresa, 20 Julio de 2026

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Por: La Razón Online
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Gana su segundo Mundial En NY En 3 municipios, hallazgos sangrientos
Son 6 de cada 100 en prisión: Inegi La capital “anotó 3 goles”: Brugada
España, superior; destrona a Argentina
CSP, en la premiación; entrega Balón de Oro
Entre los 10 ejecutados de Zacatecas, 5 empresarios
Sin sentencia, 52.6% de mujeres encarceladas
La CDMX metió goles en derrama, empleo y turismo, afirma Brugada
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- La derrota deja un silencio que atraviesa las fronteras
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