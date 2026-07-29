Versión Impresa, 29 de Julio 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Presuntas trampas en examen de ingreso Pide a exmandatarios que se informen Visos de irregularidad en Jardines del Pedregal Gobierno descarta censura Se extiende pleito Bonilla-Marina del Pilar Inclusión desde el escenario
UNAM apura salida entre exigencia de anular... y también amagos de amparos
CSP a expresidentes: Caso Ruffo no es político, es criminal
En el Pedregal explotan inmueble como área multicomercial... sin tener permisos
Enciende consulta sobre derechos de las audiencias
Advierte PT romper en BC con Morena si va con afín a Gobierno
Rompe la actuación barreras de inclusión con proyecto Bantú
méxico
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