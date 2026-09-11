Versión Impresa, 11 de Septiembre 2026

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Por: La Razón Online
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- América con 2 victorias vs. Cruz Azul en 10 juegos
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- Regina Tarin busca un “KO espectacular”
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