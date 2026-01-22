Versión Impresa, 22 Enero 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Luchas contra cárteles Giro diplomático en Davos Proyectan la restauración de 18 mil km de carreteras Nuevo desafío para migrantes
Cuestiona la manera como llegó al cargo Frena amparo la audiencia inicial
Fiscal, DEA, FBI y embajada de EU reconocen entrega de 37 capos del narco
Trump retira amago de aranceles después de arremeter contra Europa en Davos
Anuncia CSP programa intensivo de bacheo
Sarampión prende alerta sanitaria en frontera sur
Desconoce ANUIES a rectora y ve tentación por universidades
Acusan retraso en juicio por fotógrafo muerto en festival Axe
méxico
- Anuncia CSP programa intensivo de bacheo
- México avala la legitimidad de Rodríguez en Venezuela
- Defienden a exjefes de INM y embajada de GB
- Cae flujo fronterizo de fentanilo mientras el de la cocaína escala
- Ataques por tierra “es la parte fácil”
- Ven contradictoria la versión oficial sobre avión militar
- Buscan perpetuar a Morena en el poder, acusa oposición
- La electoral no es “toma y daca” con los aliados
- En 1.er semestre de 2025 bajan homicidios 11%
- Refuerzan operativo en Michoacán contra El Bótox
estados
negocios
mundo
- ICE podrá usar gas pimienta y detener a manifestantes
- Trump retira amago de aranceles después de arremeter contra Europa en Davos
- Irán admite más de 3 mil muertos por las protestas
- EU destaca actitud de cooperación de Caracas
- Moscú acepta la Junta de Paz de Washington
- En prisión, más de 300 periodistas en el mundo
cultura
deportes