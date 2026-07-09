Versión Impresa, 09 de Julio 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Hay 7 carpetas abiertas, informa Sheinbaum destaca los mejores indicadores económicos de 2026 Suman 17 desde 2025 Reforma es cuestionada Incertidumbre, principal freno, afirma Escala ofensiva en Ormuz
FGR indaga “graves violaciones” a leyes y obstrucción de EU en caso de El Mayo
Sheinbaum destaca los mejores indicadores económicos de 2026
Un mexicano muerto al mes en promedio en gobierno de Trump
Blindan a Nahle: Congreso endurece medidas para revocación de mandato
FMI baja estimación de crecimiento; la pasa de 1.6% a 1.2%
Trump pone fin al acuerdo con Irán: “Son basura”
méxico
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- Diplomático niega haber mentido al Gobierno
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- CSP lamenta reactivación de la guerra; “es una pena“
- Dan prisión preventiva al exdirector de Pemex
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- Acusan falsedad de exembajador Salazar
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