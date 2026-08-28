Versión Impresa, 28 de Agosto 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Buscan freno a injerencia extranjera Cerco al huachicol Reconocen apoyo tecnológico Permanecerá en prisión preventiva Los Ángeles 2028 a la vista Riesgo aguas abajo Riada en Nepal
Sheinbaum envía iniciativa contra doble nacionalidad en candidatos
Pemex y UIF pactan ir juntos contra delitos financieros y huachicol
Destaca DEA cercana colaboración con SSPC
Aprietan cerco: Farías, a proceso; México reclama a EU a vinculados a red
Brilla México en Mundial de Remo con 3 medallas; Kenia Lechuga, esperanza
Suman 390 muertos por la riada; zonas más afectadas continúan inaccesibles
Crisis climática, posible factor
méxico
- Congreso perfila darle salida como prioridad
- Sheinbaum envía iniciativa contra doble nacionalidad en candidatos
- Destaca DEA cercana colaboración con SSPC
- México pide a EU enviar a ligados a red de Farías
- Gobierno pide atender abusos contra paisanos
- ...Y otros 2, por traficar armas, droga y personas
- “Orden de aprehensión no cancela candidatura”
- Atacan con explosivos a policías estatales
- Recibe CSP a padres de los 43 con informe
- Aprietan cerco: Farías, a proceso; México reclama a EU a vinculados a red
- Se quita el “México” y queda sólo en “Somos”
- Mexicano en EU, culpable de fabricar fentanilo
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