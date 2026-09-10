Versión Impresa, 10 de Septiembre 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
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- Garantiza CSP inversión, no más deuda ni alza de impuestos
- Partidos anticipan carrera al 27: gastan más de 135 mdp en sondeos, publicidad...
- Renuncia la número 2 del INE, a horas de iniciar el proceso electoral
- Senador de Morena Fernando Salazar amenaza a periodista
- Expertos dudan del alcance en el presupuesto
- Marco Rubio elogia y aprieta a México; “debe confrontarse a cárteles”
- Sufre delitos 80% de mujeres migrantes
- Presupuesto mayor va a las Fuerzas Armadas
- Oposición ve reactiva la política exterior; el oficialismo, soberana
- Flujo de paisanos deportados a Guatemala sigue; suman 2,848
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