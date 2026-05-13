Versión Impresa, 13 de Mayo 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- DEA: Caso Rocha, sólo el inicio de lo que está por venir en México
- Morena, por desaforar a Campos; ésta revira: sus gobiernos, acusados por ligas con el narco
- Reporta Gobierno reducción de 40% en homicidios en lo que va del sexenio
- Gobierno destaca captura de 25 capos
- “Nos escucharon”; CSP resalta plan antidrogas de EU
- Antes del operativo, agentes de EU estaban en FGE-Chihuahua
- Violencia rompe calendario de clases en 34 municipios
- FGR reactiva caso por el homicidio de Cuén
- “Aquí no hay espacio para la impunidad”, responde
- Acorralan a pobladores con incendios, drones y tiroteos
- Michoacán construye su 1.er Metrobús
- Refutan reporte sobre ataque de la CIA a un capo en el Edomex
- FGR descarta citar a la mandataria y al exfiscal, por ahora
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