Versión Impresa, 16 Junio de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- CSP destaca que en aprobación le ganó a AMLO
- Designan al reemplazo de Andy en CEN
- Ahora, magisterio quiere reabrir mesas de diálogo
- Mandan a la CNTE a los estados; pierde oferta de mesas en Gobernación
- Caen líder y otros 10 del Cártel de Guasave
- Escala más de 30 veces la cifra de productos pirata
- En 2025 menos pedidos de refugio, dice ACNUR
- Monreal destaca ausencia de represión
- Piden a la SCJN definir si magistrados electorales pueden reelegirse en 2028
- Detienen a jefe del CDS en Chiapas
- Rechaza TEPJF tintes partidistas en Justicia
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