Versión Impresa, 24 de Junio 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
En primer semestre deja de ejercer 142 mdp Por proceso interno Memorando para aguas profundas Hoy México enfrenta a Chequia Reto aquí, sobrevivir al proteccionismo, dice Marca en su sexto Mundial
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Desbandada: Ya van 30 separados del Congreso
Firman acuerdo Pemex y Petrobras; van por petróleo en aguas profundas
Listos para partido con ley seca, botes de basura, más policía…
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CR7 y Portugal vuelven a la batalla
méxico
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