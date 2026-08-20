Versión Impresa, 20 de Agosto 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Despliegue de Ejército, GN, SSPC, Armada... Van por generar 19 mil empleos Amarra contrato con Seguritech hasta 2027 Cierra sesión en $16.94 Tensión crece en Medio Oriente Evalúan volver a presencialidad Impedida por 2 años a cargos
Cerco al Tío Lako, objetivo prioritario del CJNG; capturan a hija, pareja y 10 más
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Dólar rompe piso de 17 pesos; cotiza en su menor nivel en más de dos años
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méxico
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