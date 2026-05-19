Versión Impresa, 19 Mayo de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
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- Monreal pide divulgar la elección de consejeros
- Rey Felipe acepta invitación al Mundial
- Diputados, listos para recibir enmienda
- Oposición ve intento oficialista de corregir “su desastre” con la judicial
- Aun sin comicios judiciales, perfilan intermedia más grande y costosa
- Del Verde, poder de chantaje más que electoral
- Morena ataja a El Travieso Arce y al senador Monreal
- Puntea el morenista Ulises Mejía Haro en carrera por Zacatecas
- Confirma UIF bloqueo de cuentas de Rocha y 9 más; es preventivo
- Denuncia la 4T sabotaje oficial en Chihuahua
- “Aquí somos libres”, revira Maru Campos a Morena
- Buscadoras hallan narcocrematorio activo con 16 fosas
- Mahahual, aún sin aval ante revisión por riesgo ambiental
- CSP descarta riesgos para México por entrega de funcionarios a EU
- Morena no encubrirá a nadie, advierte Montiel
- “Estruendoso fracaso” en marcha guinda: AN
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