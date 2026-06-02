Versión Impresa, 02 Junio de 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
Disputa por ocupación del Zócalo Hay interlocución permanente, dice Relación México-EU Comparece en NY Prevé beneficio a los 46 municipios Fronteras se vuelven “sala de espera”
Escala CNTE choque contra Policía; insiste Gobierno en diálogo y acusa provocadores
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El país se convierte en “sala de espera” de migrantes deportados
méxico
- “Son tiempos de defender la soberanía”
- Agradece respaldo ciudadano a 2 años de triunfo electoral
- ...Y pide a funcionarios no temer por perder la visa
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- Van por más de 42.8 millones de beneficiarios de apoyos sociales
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- Constitucionales, la judicial e injerencia
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