Versión Impresa, 05 de Junio 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- Mundial, herramienta de transformación social: Sheinbaum
- Con carta de AMLO 4T cierra filas con CSP; metiche: oposición
- Pide CSP sustentar las denuncias contra la 4T
- Docentes toman casetas y cruces fronterizos tras 4 días de huelga
- Destrozos, “provocación contra Gobierno”
- Proponen a la CNTE aseguradora pública; ahora tomó casetas
- Avanza gusano barrenador: en EU, primer caso; acá, en 5 meses 200% más
- Alerta EU por “altos costos de la atención médica” aquí
- Prevén suspender clases y dar facilidades laborales
- Oposición llama a “salvar” al Estado; critica a AMLO
- Jalisco estrena la 1.a ruta de transporte 100 % eléctrica
- Narcos trasladados a EU piden regresar a México
- Llevan más agua potable a Ecatepec
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