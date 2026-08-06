Versión Impresa, 06 de Agosto 2026

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Por: La Razón Online
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méxico
- UNAM frena contrato por hasta más de 100 mdp a firma de criticado examen
- Estafa promete exentar en la prueba de control
- Crean un comité pro liberación de Ruffo
- Gobierno rechaza amenazas contra Campos
- Anuncia Sheinbaum Jornada Nacional de Reforestación
- Gobernadora de Chihuahua va contra Ley de Audiencias
- Exagerado, presupuesto del INE para 2027: CSP
- Pide atender comunidades golpeadas por la violencia
- CSP reitera invitación al Papa a que visite México
- Llama a resolver contradicción para presidir la Corte
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