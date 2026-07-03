Versión Impresa, 03 de Julio 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
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- Alistan revisión a observaciones de la ASF
- Acusa persecución política para presionar a su familiar
- Cae hermana de Lozoya por el caso Agronitrogenados
- México asegura 17 veces más armas que CBP; cruzan desde EU
- Entre escombros, hallan con vida a la lomita Sarita
- A un año de arranque, Plan Oriente suma 75,786 mdp
- Presentan denuncia penal por decesos en Reforma
- Alertan por retos virales en festejos mundialistas
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- Acusan por narcotráfico a familiares de El Abuelo
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