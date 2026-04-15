Versión Impresa, 15 de Abril 2026

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Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
méxico
- La mandataria retoma el mensaje de paz del Papa
- México escala respuesta por muerte de paisanos
- CSP destaca homicidios en el nivel más bajo en una década
- En Toluca, último partido del Tri antes del Mundial
- Senado declara constitucional Plan B electoral
- La Conagua fortalece su respuesta a emergencias
- Crean la 1.a Escuela de Mandos para la Policía
- Sheinbaum rechaza la narrativa de impunidad
- Reparación por deceso se debe pagar en UMA: Corte
- Población canjea 9,544 armas de forma anónima
- Gobierno destaca golpe a redes del crimen organizado
- Batean los aliados del guinda al menor de los Monreal
- Alianza con Morena, si hay “piso parejo”: PVEM
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