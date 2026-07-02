Versión Impresa, 02 de Julio 2026

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Por: La Razón Online
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- El Mundial logra pausar la polarización social: UNAM
- Honra billete los 75 años de la FCPyS
- Llegan las Ferias de Paz de Segob a Cuernavaca
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- Bélgica elimina a Senegal al minuto 126
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